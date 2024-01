Northern Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung und Diskussion über die Northern-Aktie haben sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch im Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Northern-Aktie mit 16 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Kapitalmärkte-Branche unterbewertet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Northern-Aktie liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Northern niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung und Bewertung für die Northern-Aktie in den untersuchten Kategorien.