Northern Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Northern heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass Northern weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier ist Northern weder überkauft noch überverkauft, wobei der Wert bei 57,29 liegt. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich für das Northern-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Northern besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den vergangenen ein, zwei Tagen, konzentrieren sich die Anleger hauptsächlich auf positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Northern auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Northern in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 5,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,7 Prozent im Branchenvergleich für Northern bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Northern 19,08 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Northern für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Northern für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was gleichbedeutend mit einer "Gut"-Einstufung ist. Damit ist Northern insgesamt ein "Gut"-Wert.