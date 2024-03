Northern Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Das Stimmungs- und Buzz-Rating für die Aktie von Northern hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine signifikanten Veränderungen in der allgemeinen Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gab. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt sich keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussionen über die Aktie, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Northern ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,5 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien" liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Northern weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie in diesem Punkt ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie von Northern im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,84 Prozent erzielt, was 12,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.