Northern Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern von Northern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Northern eine Rendite von -2,76 Prozent erzielt, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 53,38 Prozent verzeichnete, liegt Northern mit 56,14 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab, dass die Diskussionsintensität um durchschnittlich aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Northern derzeit ebenfalls neutral eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 11,96 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,79 USD liegt, was einer Abweichung von -1,42 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 11,63 USD, was einer Abweichung von +1,38 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einem neutralen Rating für das Unternehmen.