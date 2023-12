Northell Minerals Ltd Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Anlegerstimmung bezüglich North Stawell Minerals war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält North Stawell Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von North Stawell Minerals mit 0,05 AUD derzeit um -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -44,44 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lassen die sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von North Stawell Minerals in den letzten vier Wochen erkennen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb North Stawell Minerals insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf North Stawell Minerals beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 84,44, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird North Stawell Minerals daher in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.