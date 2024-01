Northell Minerals Ltd Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An zwei Tagen wurde ein positives Stimmungsbarometer angezeigt, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen North Stawell Minerals unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung berücksichtigt. Bei der Analyse zeigte North Stawell Minerals interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der North Stawell Minerals derzeit bei 0,08 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,049 AUD gehandelt wurde und somit einen Abstand von -38,75 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,06 AUD, was einer Differenz von -18,33 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die North Stawell Minerals-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die North Stawell Minerals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 81,43, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.