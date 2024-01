Northeast Securities Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Northeast Securities wird derzeit von technischen Analysten auf der Grundlage des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 39,53, was auf Neutralität hindeutet, da weder Überkauf noch Überverkauf festgestellt wurde. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 63, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf Basis des RSI als neutral bewertet.

Die Stimmung gegenüber der Northeast Securities wird auch durch soziale Plattformen bewertet, und hier wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt. Allerdings wurden die positiven Ergebnisse durch die Betrachtung von Handelssignalen etwas gemindert, was zu einer schlechteren Bewertung auf dieser Ebene führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,93 Prozent erzielt, was 7,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,85 Prozent, wobei die Northeast Securities aktuell 5,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie betrachtet, wobei ein niedrigerer Wert auf eine preisgünstigere Aktie hinweist. Mit einem KGV von 30,49 liegt die Northeast Securities auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Grundlage führt.