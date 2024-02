Northeast Securities Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie im Internet können einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen der Anleger haben. Northeast Securities hat eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen und bewertet dies als "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung. Insgesamt fällt das langfristige Stimmungsbild daher ebenfalls als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Northeast Securities mit 1,44 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent. Die Redaktion bewertet die Aktie daher neutral.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Northeast Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -8,07 Prozent gefallen sind. Dadurch ergibt sich eine Outperformance von +10,22 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northeast Securities mit 30,18 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.