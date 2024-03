Northeast Pharmaceutical Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs der Northeast Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,42 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Gesundheitspflege liegt die Rendite um 0,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche Arzneimittel beträgt -15,47 Prozent, wobei Northeast Pharmaceutical aktuell 2,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Northeast Pharmaceutical bei 4,76 CNH, was +1,28 Prozent über dem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum 200-tägigen gleitenden Durchschnitt -7,57 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Northeast Pharmaceutical liegt bei 37,5, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.