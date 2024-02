Northeast Electric Development, ist immer für eine Überraschung gut!

Anleger: Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Northeast Electric Development ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -31,21 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 23,14 Prozent zeigt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -9,45 Prozent, was bedeutet, dass Northeast Electric Development derzeit um 21,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Dividende: Die Dividendenausschüttung von Northeast Electric Development liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung um 6,54 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,54 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Trotz unserer Analyse zeigt sich eine kaum veränderte Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Northeast Electric Development in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.