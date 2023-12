Northeast Electric Development Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Northeast Electric Development-Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungshilfe zu bieten. Die Dividendenrendite liegt mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividende wird in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,18 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,229 HKD lag, was einem Unterschied von -11,92 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 5, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis von 55,24 führt zu einer "Neutral" Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Northeast Electric Development.