Northeast Electric Development Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Dividendenrendite von Northeast Electric Development liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 6,33 Prozent ergibt sich eine Differenz von -6,33 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Northeast Electric Development eine Performance von -38,9 Prozent. Dies stellt eine Unterperformance von -33,35 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -5,56 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,97 Prozent aufwies, zeigt sich ebenfalls eine Unterperformance von 33,93 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Northeast Electric Development liegt bei 50,65 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 43,17, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt wird dem Unternehmen also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt zugeordnet.

In Bezug auf die Diskussion über das Unternehmen im Internet wurde eine langfristige mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.