Northeast Electric Development Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Ama Group":

Die Northeast Electric Development-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,26 HKD aufgewiesen. Dieser Wert liegt um -7,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 0,24 HKD. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,23 HKD, was nur +4,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Somit wird die Northeast Electric Development-Aktie in diesem Fall neutral bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 15,18, was bedeutet, dass Northeast Electric Development im Vergleich zum Branchenmittel "Elektrische Ausrüstung" deutlich günstiger ist und daher unterbewertet erscheint. Das Branchen-KGV liegt bei 47,42, was einen Abstand von 68 Prozent zum KGV des Unternehmens bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Northeast Electric Development eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Northeast Electric Development daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,9 Prozent erzielt, was 34,45 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrieaktien liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -4,13 Prozent, und Northeast Electric Development liegt aktuell 34,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.