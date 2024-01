Northeast Electric Development Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs von Northeast Electric Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite 33,43 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -5,7 Prozent, wobei Northeast Electric Development aktuell 33,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Northeast Electric Development eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Northeast Electric Development-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 0,26 HKD beträgt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,24 HKD (-7,69 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,23 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Northeast Electric Development derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.