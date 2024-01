Northeast Bancorp Aktie: Ist es vollbracht?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über die Northeast Bank diskutiert. An neun Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Northeast Bank auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Northeast Bank derzeit bei 44,04 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 53,75 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Gut" aufgrund einer Distanz zum GD200 von +22,05 Prozent. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 52,21 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" mit einem Abstand von +2,95 Prozent bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote "Gut".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 82,92 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie aktuell überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Northeast Bank für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für die Northeast Bank ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Northeast Bank.