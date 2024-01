Northcoders Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Northcoders von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Northcoders in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Northcoders-Aktie aktuell bei 201,85 GBP verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 135 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -33,12 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 128,25 GBP angenommen, was einer Differenz von +5,26 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Northcoders-Aktie hat einen Wert von 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigt mit einem Wert von 16,67, dass die Aktie überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Northcoders.