Northcoders Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die aktuelle technische Analyse der Northcoders zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs ein "Schlecht" signalisiert. Der GD200 liegt bei 208,72 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 132,5 GBP um -36,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergaben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 127,75 GBP, was einer Abweichung von +3,72 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Northcoders aktuell mit einem Wert von 25 überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Northcoders in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung.