Northamber Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Northamber derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 45,01 GBP, was 2,2 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs (46 GBP) liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 48,09 GBP, was einer Abweichung von -4,35 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Northamber eine Dividendenrendite von 1,35 Prozent auf, was 9,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 10 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung bei Northamber in Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen präsent, weshalb der Gesamteindruck als "Neutral" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Northamber bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Northamber bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.