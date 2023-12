North West Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Für die Aktie von North West liegen aus den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu 1 positiven, 1 neutralen und keinen negativen Bewertungen führten. Dies ergibt auf kurze Sicht eine Gesamteinschätzung von "positiv". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 40 CAD. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 39,31 CAD könnte die Aktie also um 1,76 Prozent steigen, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die North West-Aktie somit eine neutrale Bewertung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf Dividenden schüttet North West derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 2,69 Prozentpunkte (4,51 % gegenüber 1,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "gut" eingestuft.

Betrachtet man die Performance des Aktienkurses, so erzielte North West in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 13,25 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -7,04 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +20,29 Prozent für North West bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -22,2 Prozent, wobei North West um 35,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von North West ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,86 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche um 65 Prozent niedriger ist (42,66). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Analyseperspektive zu einer positiven Bewertung.