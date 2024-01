North West Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von North West ein Thema, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen weder besonders positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von North West im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,25 Prozent erzielt, was 35,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -6,64 Prozent, wobei North West aktuell 19,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der North West-Aktie von 35,41 CAD der letzten 200 Handelstage um 10,9 Prozent vom aktuellen Kurs (39,27 CAD) abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,97 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von North West liegt aktuell bei 4,51 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche von 1,81 liegt. Aufgrund dieser Differenz von +2,7 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.