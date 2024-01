North West Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von North West. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen die Marktteilnehmer keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussionsstärke oder der Anzahl der Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen North West insgesamt als "Neutral" an, basierend auf 1 Kaufempfehlung, 3 Neutral-Einstufungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für North West liegt bei 40 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 1,78 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund des aktuellen Kursniveaus von 39,3 CAD.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber North West eingestellt waren. An einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen eine neutrale Einstellung zu beobachten war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls überwiegend neutral aufgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von North West derzeit bei 47,77 liegt, was als neutral eingestuft wird. Selbst bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 39, der ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch der RSI als "Neutral" eingestuft.