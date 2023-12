North Pacific Bank Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der North Pacific Bank-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 317,79 JPY lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 358 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +12,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 373,78 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -4,22 Prozent auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie von North Pacific Bank eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für North Pacific Bank liegt der RSI7 aktuell bei 51,61 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,62 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier von North Pacific Bank insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um North Pacific Bank zeigen neutrale Einschätzungen und Stimmungen zum Titel. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von North Pacific Bank bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.