North Pacific Bank Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die North Pacific Bank-Aktie beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse, und auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der North Pacific Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 318,71 JPY liegt. Dies deutet darauf hin, dass der letzte Schlusskurs (354 JPY) deutlich darüber liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 372,8 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz geben Aufschluss über die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz einer Aktie in den sozialen Medien. Bei North Pacific Bank konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in Bezug auf die Aktie von North Pacific Bank ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem hat sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um North Pacific Bank beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".