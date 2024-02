North Pacific Bank Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) der North Pacific Bank zeigt einen Wert von 78,69, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei North Pacific Bank keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war auch die Aktie von North Pacific Bank zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der North Pacific Bank derzeit bei 329,81 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 338 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 361 JPY, was zu einem Abstand von -6,37 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse der North Pacific Bank.