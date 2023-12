North Pacific Bank Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der North Pacific Bank-Aktie zeigt, dass der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt bei 317,98 JPY liegt, was einem deutlichen Anstieg von 11,64 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 355 JPY entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 373,66 JPY, was zu einer Abweichung von -4,99 Prozent führt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt wird die North Pacific Bank-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die North Pacific Bank-Aktie liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (58,26) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Analyse der Anlegerstimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.