North Pacific Bank Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse der North Pacific Bank zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 329,81 JPY liegt. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da ihr aktueller Handelskurs von 338 JPY einen Abstand von +2,48 Prozent zur Linie aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 361 JPY, was einem Abstand von -6,37 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen über die North Pacific Bank in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen angesprochen, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die North Pacific Bank festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die North Pacific Bank liegt bei 78,69, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".