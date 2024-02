North Pacific Bank Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der North Pacific Bank wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, ohne dass dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei North Pacific Bank festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien, noch konnten signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 329,81 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 338 JPY beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,48 Prozent, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 361 JPY, was einen Abstand von -6,37 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote der technischen Analyse lautet daher "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der North Pacific Bank liegt bei 78,69, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.