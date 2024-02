North Pacific Bank Aktie: Einfach unglaublich

Bei der North Pacific Bank hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der North Pacific Bank liegt bei 78,69, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was als neutral und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 329,81 JPY, während der aktuelle Kurs bei 338 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Jedoch liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 361 JPY, was einen Abstand von -6,37 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, welches als wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie gilt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Weder positive noch negative Ausschläge prägten die Diskussionen in den sozialen Medien, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die North Pacific Bank.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt bei der Analyse eine Bewertung von "Neutral" für die North Pacific Bank.