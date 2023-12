North Pacific Bank Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen die Diskussion über die North Pacific Bank nicht wesentlich verändert. Es gibt keine klare Tendenz zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen liefert wichtige Hinweise darauf, ob es im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über die North Pacific Bank nur unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren berücksichtigt, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die North Pacific Bank-Aktie beträgt aktuell 316,73 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 361 JPY liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 374,42 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die North Pacific Bank daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von North Pacific Bank im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um die North Pacific Bank, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der 7-Tage-RSI für die North Pacific Bank-Aktie liegt momentan bei 76,47 Punkten, was bedeutet, dass sie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die North Pacific Bank daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.