North Pacific Bank Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie der North Pacific Bank liegt bei 82, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 63,12. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die North Pacific Bank.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 316,9 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt mit 354 JPY um +11,71 Prozent darüber, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 374,74 JPY für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,53 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die North Pacific Bank-Aktie.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse für die North Pacific Bank interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Die Diskussionen in sozialen Medien zu North Pacific Bank zeigen, dass es in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab. Somit kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von North Pacific Bank bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.