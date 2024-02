North Navigation Control Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Für North Navigation Control wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und weist darauf hin, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Schlusskurses der North Navigation Control-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 10,73 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,12 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,55 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass North Navigation Control in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,37 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -18,02 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -11,35 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -16,68 Prozent hatte, liegt North Navigation Control um 12,69 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, wobei die Diskussion an neun Tagen von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen North Navigation Control, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.