North Media A/S Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Bei North Media A- hat sich in den letzten Wochen wenig am Stimmungsbild geändert. Es gab keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält North Media A- daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,85 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als überverkauft gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird North Media A- in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über North Media A- eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält North Media A- insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 64 DKK betrachtet, der mit +6,42 Prozent Entfernung vom GD200 (60,14 DKK) als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 58,91 DKK, was zu einem Abstand von +8,64 Prozent führt und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält der Kurs der North Media A- Aktie somit eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.