North Industries Red Arrow Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen North Industries Red Arrow verstärkt diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von North Industries Red Arrow im letzten Jahr eine Rendite von -28,15 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass sie 29,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 0,23 Prozent, und North Industries Red Arrow liegt derzeit 28,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von North Industries Red Arrow als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 80,51, was als "Schlecht" eingestuft wird, und der RSI25 für 25 Tage beträgt 36,23, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite von North Industries Red Arrow liegt derzeit bei 0,38 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche hat eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent, was zu einer Differenz von -1,09 Prozent zur North Industries Red Arrow-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.