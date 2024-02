North Industries Red Arrow Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die North Industries Red Arrow-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und damit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 51,99, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die North Industries Red Arrow-Aktie.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,32 Prozent erzielt hat, was 8,26 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -20,23 Prozent, und die Aktie von North Industries Red Arrow liegt aktuell 7,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt North Industries Red Arrow mit einer Dividende von 0,39 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,66 %) um 1,27 Prozentpunkte niedriger. Daher ergibt sich auch hier die Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen und Themen rund um die North Industries Red Arrow-Aktie. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine positive Gesamtbewertung für die Aktie.