North Industries Red Arrow Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Aktie von North Industries Red Arrow wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihre aktuelle Entwicklung zu bewerten. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage ergab einen aktuellen Wert von 17,7 CNH. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 14,3 CNH, was einem Unterschied von -19,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine weitere Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die North Industries Red Arrow-Aktie derzeit eine Rendite von 0,38 % auf, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 1,49 % als niedriger bewertet wird. Somit wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Ein Vergleich des Aktienkurses von North Industries Red Arrow mit anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche zeigt eine Performance von -27,96 Prozent in den letzten 12 Monaten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -0,94 Prozent eine deutliche Underperformance von -27,02 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit -0,57 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 27,39 Prozent führt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend betrachtet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Industries Red Arrow, das aktuell bei 142 liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als neutral eingestuft.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Dividendenrendite, der Branchenvergleich des Aktienkurses und die fundamentale Bewertung, dass die Aktie von North Industries Red Arrow derzeit keine positive Entwicklung zeigt und daher als unattraktiv bewertet wird.