North Industries Red Arrow Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der North Industries Red Arrow zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 17,35 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 13,5 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -22,19 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 14,49 CNH, was einem Abstand von -6,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 81,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 79,18 über dem empfohlenen Bereich und führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite der North Industries Red Arrow beträgt derzeit 0,38 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Aktie bezüglich der ausgeschütteten Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden überwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen zu North Industries Red Arrow abgegeben, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung der North Industries Red Arrow als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.