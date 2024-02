Guodian Changyuan Electric Power Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) der Chn Energy Changyuan Electric Power liegt bei 56,49 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 54 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Chn Energy Changyuan Electric Power im letzten Jahr eine Rendite von -16,19 Prozent erzielt, was 7,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,38 Prozent, und die Chn Energy Changyuan Electric Power liegt aktuell 7,81 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Chn Energy Changyuan Electric Power bei 4,28 CNH gehandelt, was einer Entfernung von -13,54 Prozent vom GD200 (4,95 CNH) entspricht und somit als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,41 CNH, was einem Abstand von -2,95 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Chn Energy Changyuan Electric Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Chn Energy Changyuan Electric Power war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.