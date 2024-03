North Industries Red Arrow Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der North Industries Red Arrow zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 15,28 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 13,07 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,46 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 12,69 CNH, was einer Abweichung von +2,99 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Industries Red Arrow 122. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen, wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Aktienkurs von North Industries Red Arrow hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -20 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -23,71 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,13 Prozent hatte, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 24,58 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der North Industries Red Arrow als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 23,64, was eine "Gut"-Empfehlung und der RSI25-Wert für 25 Tage von 46,58 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.