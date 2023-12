North Industries Red Arrow Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Aktienkurs von North Industries Red Arrow verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,96 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,08 Prozent, was bedeutet, dass North Industries Red Arrow eine Underperformance von -26,87 Prozent im Vergleich zur Branche erzielte. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -0,76 Prozent, und North Industries Red Arrow verzeichnete eine Unterperformance von 27,2 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Sektor erhält North Industries Red Arrow ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von North Industries Red Arrow liegt derzeit bei 17,58 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 13,83 CNH liegt, was einem Abstand von -21,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,59 CNH, was einer Differenz von -5,21 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal.

Das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt North Industries Red Arrow interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls positiv zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist North Industries Red Arrow eine Dividendenrendite von 0,38 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,5 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 1,13 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.