North Industries Red Arrow Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für North Industries Red Arrow wurde der 7-Tage-RSI auf 4,47 Punkten festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von North Industries Red Arrow 122, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Maschinen" als neutral eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um North Industries Red Arrow haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich geändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 15,57 CNH festgelegt, während der Aktienkurs selbst bei 12,62 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt wird North Industries Red Arrow auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.