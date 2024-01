North Industries Red Arrow Aktie: Anleger aufgepasst!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Industries Red Arrow liegt bei einem Wert von 138, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Gespräche in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie der letzten 200 Handelstage um 20,09 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren negativen Rating führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -27,32 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -29,11 Prozent im Branchenvergleich für North Industries Red Arrow. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 28,83 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.