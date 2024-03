North Huajin Chemical Industries Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie von North Huajin Chemical Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 2,48 % erzielt, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,04 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen und Kommentare zur Aktie geäußert wurden. Daraus ergibt sich die Einschätzung, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Allerdings zeigen zwei Handelssignale ein anderes Bild, nämlich 0 Gut- und 2 Schlecht-Signale, was schließlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein neutraler Wert für North Huajin Chemical Industries, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung als "Schlecht" in diesem Punkt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Aktie von North Huajin Chemical Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,78 % erzielt, was eine Underperformance von -11,23 % im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 11,23 % im Vergleich zum Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.