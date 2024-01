North Huajin Chemical Industries Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs von North Huajin Chemical Industries hat im letzten Jahr eine Rendite von -25,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" 17,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -7,63 Prozent, wobei North Huajin Chemical Industries aktuell 17,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv in Bezug auf das Unternehmen North Huajin Chemical Industries. Aufgrund statistischer Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, obwohl es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab.

In Bezug auf Dividenden schüttet North Huajin Chemical Industries eine Dividendenrendite von 2,29 % aus, was 0,34 Prozentpunkte mehr ist als der durchschnittliche Wert in der Branche von 1,95 %. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 bei 63,16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Wertpapier von North Huajin Chemical Industries daher in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.