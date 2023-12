North Huajin Chemical Industries Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Anleger-Stimmung bei North Huajin Chemical Industries in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse wurde außerdem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 9 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale festgestellt wurden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Ebene, jedoch insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum ist die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei North Huajin Chemical Industries von Interesse. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Gut" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die North Huajin Chemical Industries-Aktie beträgt aktuell 6,47 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,56 CNH liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,82 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,09 Punkten, was auf eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,57, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird North Huajin Chemical Industries auf Basis des RSI mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung und ein "Gut"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz, während die technische Analyse und der Relative Strength Index zu einem "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Rating führen.

