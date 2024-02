North Huajin Chemical Industries Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild bei North Huajin Chemical Industries. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält North Huajin Chemical Industries in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Huajin Chemical Industries liegt bei 21, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher neutral bewertet, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für den Schlusskurs der North Huajin Chemical Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,95 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,98 CNH, was einer Abweichung von -16,3 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages- als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat North Huajin Chemical Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen um 8,03 Prozent besser abgeschnitten hat als der Branchendurchschnitt, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.