North Huajin Chemical Industries Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für North Huajin Chemical Industries haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von North Huajin Chemical Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,14 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 3 negative Signale herausgefiltert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von North Huajin Chemical Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,67 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt für Aktien im Bereich "Materialien" liegt. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.