North Huajin Chemical Industries Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von North Huajin Chemical Industries verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,39 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit 17,72 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,67 Prozent, wobei North Huajin Chemical Industries aktuell 17,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt in Relation zum aktuellen Kursniveau 2,29 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (1,91 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die North Huajin Chemical Industries-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von North Huajin Chemical Industries beträgt 64,15 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 58,97 Punkten ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Aktie von North Huajin Chemical Industries auf verschiedenen Analysebasen unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,52 CNH, während der letzte Schlusskurs mit 5,69 CNH deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,84 CNH ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von North Huajin Chemical Industries basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

