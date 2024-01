North Energy Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die North Energy Asa-Aktie beträgt aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,69 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die North Energy Asa-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die North Energy Asa von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der North Energy Asa auf 2,17 NOK, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,07 NOK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,61 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,11 NOK, was einer Distanz von -1,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also mit einem "Neutral"-Rating versehen.