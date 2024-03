North Energy Aktie: Das liegt auf Eis

Die Diskussionen über North Energy Asa in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel neutral sind. In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen wurden von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 69,23 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, liegt der Wert bei 42, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

In Bezug auf die Schlusskurse der North Energy Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage und den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt sich eine geringfügige Abweichung von +1,38 Prozent bzw. +1,85 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von North Energy Asa aus Sicht der Anlegerstimmung, des Sentiments und der technischen Analyse als "Neutral" einzustufen ist.