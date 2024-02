North Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse zeigt, dass die North Energy Asa derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 beträgt 2,16 NOK, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,15 NOK liegt, was einer Abweichung von -0,46 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 2,08 NOK, was einer Abweichung von +3,37 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt der Wert bei 34,78 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 41,43. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von North Energy Asa wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, basierend auf der mittleren Aktivität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Insgesamt wird die North Energy Asa in verschiedenen Bereichen neutral eingestuft, sowohl auf technischer als auch auf Anleger-Ebene.